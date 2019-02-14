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Перспектива

Александровский,

Александровский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
243 369
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 399 дней 450 дней 550 дней 735 дней
от 30 000 ₽ 5,65 6,3 7 7 7,1 7,15 7,3
от 1 500 000 ₽ 5,85 6,5 7,2 7,2 7,3 7,35 7,5
91 день 181 день 367 дней 399 дней 450 дней 550 дней 735 дней
от 500 $ 0,1 0,8 1,55 1,6 1,65 1,8 1,9
от 3 000 $ 0,45 1,35 1,85 1,9 1,95 2,1 2,2
91 день 181 день 367 дней 399 дней 450 дней 550 дней 735 дней
от 500 € 0,01 0,1
от 20 000 € 0,01 0,1

максимальная сумма вклада равна 10-ти кратному размеру первоначального взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 70 долларов/евро; не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

со 182 дня проценты в рублях выплачиваются из расчёта ставки по вкладу уменьшенной на 2 процентных пункта, в валюте - 1/2 от ставки по вкладу

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,5 п.п. по вкладам в рублях по достижении пенсионного возраста и при предъявлении пенсионного удостоверения

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 09:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива» в 5 городах России
15 078
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
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Телефоны
(812) 324-87-77

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