максимальная сумма вклада равна 10-ти кратному размеру первоначального взноса
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
5 000 рублей, 70 долларов/евро; не позднее 60 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
со 182 дня проценты в рублях выплачиваются из расчёта ставки по вкладу уменьшенной на 2 процентных пункта, в валюте - 1/2 от ставки по вкладу
Увеличение ставки
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,5 п.п. по вкладам в рублях по достижении пенсионного возраста и при предъявлении пенсионного удостоверения
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 09:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.