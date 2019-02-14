Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 70 долларов/евро; не позднее 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях со 182 дня проценты в рублях выплачиваются из расчёта ставки по вкладу уменьшенной на 2 процентных пункта, в валюте - 1/2 от ставки по вкладу Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения +0,5 п.п. по вкладам в рублях по достижении пенсионного возраста и при предъявлении пенсионного удостоверения Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 09:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.