Банк «Уралфинанс» в рамках акции с 1 февраля по 30 апреля 2019 года начислит 7,5% годовых на остаток собственных средств по дебетовым и кредитным картам «Мотив». Проценты начисляются на сумму до 300 тыс. рублей.



Прочие условия остались без изменений.

Плата за выпуск «классической» карты не взимается, «золотой» — составляет 499 рублей, «платиновой» — 999 рублей. Она взимается единовременно за весь срок действия — пять лет.

По картам начисляется cash back в размере 1% по Classic, 1,3% — по Gold, 1,5% — по Platinum при условии совершения покупок на сумму 10 тыс. рублей, 30 тыс. рублей и 50 тыс. рублей в месяц соответственно. Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц.

«Клиенты, оформившие карту в период действия данной акции, получат доход по высокой процентной ставке в дополнение к уже имеющемуся кешбэку», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.