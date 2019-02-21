Госкорпорация «ВЭБ.РФ» реформирует свой лизинговый бизнес под новые задачи, которые во многом совпадают с целями майского указа: «ВЭБ-лизинг» откажется от розничного портфеля, в частности лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов. Об этом рассказал РБК гендиректор «ВЭБ-лизинга» Артем Довлатов. Одновременно компания продолжит заниматься лизинговыми проектами в отечественном машиностроении, судостроении и авиастроении.

Новая концепция развития «ВЭБ-лизинга» была утверждена на заседании наблюдательного совета госкорпорации в конце прошлого года, официально об этом не сообщалось. Согласно концепции, к 2024 году лизинговая компания намерена нарастить свой портфель до 500 млрд рублей, отметил гендиректор.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на 1 января 2019 года «ВЭБ-лизинг» занимает в России четвертое место с портфелем в 374 млрд рублей (сумма платежей по договорам лизинга). Это около 10% от всего объема рынка (4 трлн рублей) за 2018 год.

Лизинговый портфель ВЭБа по легковым и грузовым автомобилям составляет почти 40 млрд рублей, а его доля на рынке — 5,9%, оценил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

«ВЭБ-лизинг» не намерен продавать розничный портфель, а просто не будет его наращивать, отметил Довлатов. Процесс выгашивания портфеля, по его словам, может занять 2,5 года или чуть больше. «На сегодняшний день мы просто спокойно замещаем розничный портфель теми проектами, которые вписываются в стратегию «ВЭБ-лизинга», — объяснил он.

Речь идет о теме развития городов, которая стала после прихода в ВЭБ Игоря Шувалова одним из основных направлений деятельности госкорпорации. ВЭБ займется лизингом общественного и городского транспорта, пригородных электричек, оборудования для котельных, дорожной и строительной спецтехники. «Городская экономика (в лизинге) к 2024 году потенциально сможет по своему объему заместить весь розничный портфель», — считает Довлатов.

У «ВЭБ-лизинга» уже есть действующие проекты в сфере городской экономики — например, поставка десяти электричек для Центральной пригородной пассажирской компании, пять из них уже куплены у Демиховского машиностроительного завода и переданы ЦППК.

ВЭБ в лице «ВЭБ-лизинга» профинансирует строительство еще трех танкеров на 10 млрд рублей Суда будут осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями.

После погашения договоров по автолизингу в ВЭБе клиентам придется обращаться к другим лизинговым компаниям, так как ВЭБ не сможет им предложить таких услуг, объясняет Руслан Коршунов. «Есть лизинговые структуры, которые будут очень рады заполучить хотя бы часть доли «ВЭБ-лизинга» на розничном рынке», — говорит замдиректора в группе рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Крупнейшие игроки на этом рынке — «Европлан» группы «Сафмар», «Сбербанк Лизинг» (специализируется на грузовиках) и «ВТБ-Лизинг».

Переориентация «ВЭБ-лизинга» связана с изменением стратегии «ВЭБ.РФ», которая была уточнена летом. Госкорпорация сосредоточится на организации проектного финансирования, а основными направлениями работы станут отрасли, обозначенные как приоритетные в майском указе президента. «Майский указ является в принципе основой стратегии «ВЭБ-лизинга», безусловно, это важнейший для нас документ, как и для всей группы «ВЭБ.РФ», — говорит Довлатов. Стратегия развития «ВЭБ-лизинга» также предполагает организационную интеграцию с материнской «ВЭБ.РФ». Сотрудники компании полностью интегрируются в процессы и структуру «ВЭБ.РФ» (при этом «ВЭБ-лизинг» сохранится как юридическое лицо). «С точки зрения стратегии лизинг становится инструментом реализации фокусных проектов «ВЭБ.РФ», — добавил Довлатов.

Наращивание портфеля «ВЭБ-лизинга» до 500 млрд рублей не кажется экспертам слишком амбициозной задачей, но вряд ли ее выполнение возможно без поддержки государства, полагают эксперты.



«ВЭБ — институт развития и проводник денег в экономику, в том числе через лизинг. «ВЭБ-лизинг» может быть докапитализирован госденьгами под реализацию стратегически важных для государства проектов», — добавляет Носова из АКРА.