Минэкономразвития поддерживает предложение Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ сделать ведомство регулятором лизинговой отрасли. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам саммита по вопросам регулирования лизинговой деятельности.

«Председатель ТПП Сергей Катырин последовательно предлагает наделить Минэкономразвития функциями регулятора отрасли, это предложение поддерживается ведомством», — отмечается в сообщении.

Сейчас у отрасли нет своего регулятора, меры поддержки идут от различных министерств по отраслевому признаку и по масштабу бизнеса, несмотря на большую значимость лизинга для экономики и стабильно высокие темпы роста, отметила в ходе саммита советник министра Марина Слуцкая.

«Вероятно, в этом году будет сделан шаг в сторону выбора регулятора, и здесь приходится исходить из поиска баланса между контролем и развитием, установлением требований и ростом инвестиций. У Минэкономразвития есть опыт и в том, и в другом, но, конечно, в первую очередь мы ориентируемся на создание благоприятствующих условий для ведения бизнеса и доступность обновления основных средств производства», — подчеркнула она.