Российский рынок лизинга впервые за пять лет показал отрицательную динамику по итогам 2020 года. Таковы предварительные данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.



Объем нового бизнеса по итогам 2020 года сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей. Объем нового бизнеса в IV квартале прошлого года снизился относительно аналогичного периода предыдущего года на 9%, а его доля в общем объеме нового бизнеса за прошлый год составила около 30% против 31% годом ранее.



Сокращение объемов долгосрочных корпоративных сделок отразилось на сумме лизинговых договоров, которая по итогам 2020 года показала отрицательную динамику в 13%, составив 2 млрд рублей. Несмотря на сокращение суммы лизинговых договоров, объем лизингового портфеля (лизинговые платежи к получению) по итогам прошлого года вырос на 6,5% и составил 5,2 трлн рублей. При этом увеличение объема лизингового портфеля во многом было обусловлено ростом объема реструктуризаций лизинговых договоров вследствие спада в экономике на фоне пандемии, а также переоценкой валютных договоров из-за ослабления курса рубля (минус 19% за 2020 год).

Отрицательные темпы прироста нового бизнеса продемонстрировали 42% респондентов, при этом большая часть игроков с отрицательными темпами роста находится вне топ-20. Тройка лидеров на протяжении всего 2020 года не претерпела изменений. Лидером рынка по итогам прошлого года стала компания ГТЛК, объем нового бизнеса которой показал сокращение на 12%, на втором месте — «Сбербанк Лизинг» (минус 34%), третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (минус 10%). Сокращение объема нового бизнеса топ-3 лизинговых компаний привело к снижению их доли на рынке по итогам 2020 года до 31% против 36% годом ранее.