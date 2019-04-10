Автоградбанк снизил ставки по потребительским кредитам.



Оформить кредиты «Потребительский», «Пенсионный» и «Для бюджетников» теперь можно по ставке 13,9% (ранее — 14,9%) годовых на срок от трех месяцев до трех лет и 14,9% (прежде — 15,9% годовых) на срок от трех до пяти лет.

Программа «Перекредитовка» доступна по ставке 12,5% (до этого — 13,9%) годовых на срок от трех месяцев до пяти лет. Ставки указаны с учетом личного страхования, при отказе надбавка составит 2,5 процентного пункта.

Получить денежные средства возможно без обеспечения, под поручительство физического или юридического лица, а также под залог ликвидного имущества.

«Банк и ранее предлагал достаточно невысокие ставки с хорошими условиями для кредитования и перекредитования, а снизив их еще на 1—2 процентных пункта, сделал предложения по потребительским кредитам наиболее выгодными и интересными для потенциальных заемщиков», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.