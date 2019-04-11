Банк «ФК Открытие» понизил ставки по трем вкладам: «Основной доход», «Активное пополнение» и «Свободное управление».

По вкладу «Основной доход» ставки в долларах составляют 1,6—2,76% (ранее — 2—2,96%), в евро — 0,1—0,3% годовых (вместо 0,3—0,5%). В рублях процентные ставки не изменились и составляют 5,97—7,44% годовых.

«Активное пополнение» в рублях открывается под 4,59—6,45% (прежде — под 5,72—6,88%), в долларах — под 1,3—2,42% (ранее — под 1,7—2,57%), в евро — под 0,01—0,05% годовых (вместо 0,2—0,3%).

Процентные ставки по вкладу «Свободное управление» в рублях составляют 4,91—6,02% (ранее — 5,23—6,22%), в евро — 0,01% годовых (ранее — 0,1—0,2%). В долларах ставки остались без изменений и составляют 0,4—1,09% годовых.

Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Срок — 91, 181, 367 и 730 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Пополнять можно вклады «Свободное управление» и «Активное управление».