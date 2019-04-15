Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях едва заметно повысилась по итогам первой декады апреля — до уровня около 7,54% годовых, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.

Напомним, перед этим ставка резко снизилась, составив 7,53% по итогам третьей декады марта после 7,72% за вторую декаду. Как раз в тот период Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада. До этого на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го) ставка практически непрерывно росла, не считая нескольких случаев стагнации и еще одного неожиданного снижения (по итогам первой декады февраля этого года), которое произошло несмотря на увеличение депозитных ставок некоторыми банками из топ-десятки.

В последнем выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России написал, что потенциал роста депозитных ставок может скоро быть исчерпан. «В связи с продолжающимся снижением ставок по долгосрочным инструментам фондового и денежного рынков можно ожидать исчерпания потенциала дальнейшего роста депозитных ставок», — пояснили в ЦБ.

Центробанк: потенциал роста депозитных ставок может скоро быть исчерпан В сегменте валютных депозитов признаки перелома тенденции к повышению ставок наметились уже в марте.

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку — в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и декабре, оба раза на 0,25 п. п. После этого ЦБ два раза, по итогам заседаний совета директоров в феврале и марте этого года, сохранял ставку на уровне 7,75%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на апрель).