Банк России считает возможным рассмотреть введение в России комбинированного полиса ОСАГО и каско. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, подчеркнув, что полисы покрывают разные риски.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересным предложение об объединении рисков по полисам ОСАГО и каско в единый полис для удешевления услуг автострахования.

«Каско и ОСАГО — разные страховые продукты, которые покрывают разные риски. Выплата по каско осуществляется при повреждении собственного автомобиля страхователя самому страхователю. По ОСАГО застрахована ответственность автовладельца перед третьими лицами и выплата осуществляется потерпевшему в аварии автовладельцу, если страхователь виновен в аварии. В зарубежной практике присутствуют продукты, которые покрывают оба эти риска. Возможно рассмотреть такой продукт и для российского рынка», — заявили в пресс-службе регулятора.

При этом надо оценить, насколько данный комбинированный полис будет дешевле общей суммы двух раздельных полисов каско и ОСАГО, отметил представитель ЦБ. «И в любом случае тем, кто не покупает сегодня каско, придется иметь в наличии полис ОСАГО», — добавил он.



Создать универсальный полис предложил депутат от «Единой России» во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства. Медведев назвал эту идею довольно оригинальной и интересной «как минимум с финансовой точки зрения». Премьер также отметил, что надо посмотреть на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства. Он назвал идею хорошей, если там нет противоречий в регулировании или их можно разрешить.