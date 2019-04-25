Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте Кабмина.

Поручения даны по итогам годового отчета правительства перед Госдумой.

«Минфину России, Минэкономразвития России и Минюсту России совместно с Банком России рассмотреть возможность включения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско). О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 1 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Во время годового отчета правительства в Госдуме 17 апреля депутат ГД Вячеслав Лысаков высказал идею создания комбинированного полиса для автовладельцев, сочетающего в себе обязательную «автогражданку» и добровольное каско. При этом предполагается, что стоимость такого полиса должна быть ниже, чем совокупная стоимость двух полисов — ОСАГО и каско. Премьер счел идею интересной и предложил над ней поработать — прежде всего выяснить, не возникнет ли здесь противоречия по закону.



ЦБ счел возможным рассмотреть эту инициативу для российского рынка. При этом регулятор отметил, что надо оценить, насколько комбинированный полис будет дешевле двух раздельных полисов. Минфин РФ оценил идею как хорошую. При этом замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркивал, что повышение опциональности не должно привести к удорожанию страхования. Он спрогнозировал, что совмещенный полис может быть внедрен уже в 2020 году.