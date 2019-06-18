Интернет-компания Ozon проанализировала более 450 тыс. заказов своих клиентов и выявила рост мультикатегорийных покупок, оформленных в кредит или рассрочку.

Так, число кредитных заказов, состоящих из товаров трех-четырех категорий, с начала года выросло на 32% — сейчас на такие заказы уже приходится почти половина всех кредитных покупок в Ozon. Помимо электроники клиенты покупают в кредит товары повседневного спроса, одежду, товары для животных, детские товары и даже косметику.

Онлайн-кредитование появилось в Ozon в начале этого года. В первый месяц клиенты в основном покупали в кредит и рассрочку только электронику и бытовую технику, а сейчас их доля в кредитной услуге порядка 30%. При этом электроника оказалась драйвером кредитных заказов — с февраля интерес пользователей к этому сервису стал распространяться и на другие доступные товарные категории. Клиенты Ozon, которые покупают электронику, в 25% случаях добавляют в заказ товары для дома и дачи, в 23% — одежду, в 19% — зоотовары, в 13% — детские товары и товары для активного отдыха.

«Очевидно, возможность распределить свои расходы на несколько платежей оказалась удобной», — отмечается в исследовании.

Интернет-площадка объясняет такую тенденцию перетоком офлайн-покупок в онлайн — потребители в Интернете, как правило, со временем выбирают одну площадку, на которой им удобно делать все необходимые покупки, здесь же они хотят получать дополнительные сервисы, в том числе и кредитную услугу.

Помимо Москвы и Московской области чаще всего кредит или рассрочку для покупок выбирают клиенты Ozon из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Твери, Екатеринбурга и Краснодара.