Банк «Ак Барс» снизил ставки по ипотеке. Снижение составило до 0,7 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь получить кредит в банке работники по найму могут:



- под 10,3—11% годовых при покупке строящегося жилья;

- под 10,7—11,3% годовых при приобретении готового жилья;

- по ставке 10,1% при рефинансировании сторонних ипотечных кредитов.

Указанные ставки действуют при подключении заемщиком коллективного личного страхования, в противном случае надбавка к ставке составит 1 процентный пункт. Минимальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств клиента от стоимости жилья в зависимости от типа приобретаемой недвижимости. Срок кредитования может достигать 25 лет, а допустимая сумма финансирования варьируется в зависимости от платежеспособности заемщика. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,5 п. п.

«Для некоторых категорий заемщиков предусмотрены скидки к ставке. Так, при покупке строящегося жилья зарплатным клиентам банка предлагается ставка в размере 9,7—10,7% годовых, а клиентам от партнеров кредитной организации — 10—10,7% годовых. При приобретении готового жилья льготная ставка составит 10,1—11% и 10,4—11% годовых соответственно», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.