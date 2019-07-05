В рамках Системы быстрых платежей (СБП) исчезнет сценарий переводов me2me (сам себе) и останется только c2c (потребитель потребителю), сообщает «Коммерсант» .

О том, что НСПК как оператор Системы быстрых платежей отменил обязательную сертификацию переводов граждан по сценарию me2me, изданию рассказали участники системы. По их словам, это шаг на пути к полному отказу от этого сценария и переводу всех платежей на стандарт c2c. «Переводы me2me будут встроены в c2c-переводы, — подтвердили в пресс-службе Банка России. — Данные изменения носят технический характер и направлены на оптимизацию IT-процессов банков». В НСПК уточнили, что данные изменения направлены на унификацию технологического процесса переводов и упрощение клиентского опыта. В ЦБ и НСПК подтвердили, что возможность перевода средств между своими счетами в разных банках для пользователей сохраняется.

Причиной отказа от me2me-сценария стали определенные сложности в его реализации. «В частности, это связано с тем, что у некоторых граждан карты в разных банках порой привязаны к разным номерам телефонов, и тогда перевод me2me затруднен, так как он предполагает использование одного номера», — отмечает один из собеседников издания. В то же время можно было просто добавить иной идентификатор, например ИНН, потому что большинство переводов проходят сейчас именно по каналу me2me, считает представитель одного из банков — участников СБП. В банке «Ак Барс» в первые месяцы такие переводы составляли почти 50%, в банке «Русский Стандарт» — более 70%. В РНКО «Платежный центр» планируют поддерживать сценарий me2me, так как это удобно клиенту и «не нужно второй раз вводить свой номер телефона, достаточно просто выбрать банк, в который необходимо перечислить средства», отмечает член совета директоров РНКО Александр Погудин. «ВТБ относится к этому решению сдержанно, — сообщили в пресс-службе банка. — Существующее разделение трансакций позволяет проводить анализ пользовательского поведения, эффективнее формировать продуктовые предложения и выстраивать коммуникацию с клиентами».

«По сути, c2c включает в себя me2me, технический сценарий один и тот же. Но раньше банкам приходилось реализовывать два протокола, а сейчас только один, — поясняет руководитель направления эквайринга и электронной коммерции «Ак Барса» Ильназ Ситдиков. — Это гораздо упрощает работу тем банкам, которые только входят в систему». Отсутствие дополнительной сертификации для переводов me2me упростит для банков технологическую сторону реализации таких переводов и ускорит подключение к системе СБП кредитных организаций, соглашается предправления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов.

По словам участников системы, изначально предполагалось, что в самой системе будут разные тарифы для переводов по сценарию me2me как фактически безрисковых и с2с. «В известном смысле отличием операции me2me от общего типа c2c могла бы быть тарифная политика, согласно которой перевод самому себе в другой банк был бы дешевле, чем другому лицу, — говорит директор департамента эквайринга банка «ФК Открытие» Александр Дынин. — Однако в утвержденных тарифах такого положения нет, и смысл выделять этот сервис в отдельный тип операций действительно неочевиден».