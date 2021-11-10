Пользователи Apple теперь могут подвязать карту «Мир» к своей учетной записи и оплачивать ею различные сервисы экосистемы (подписку в Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, приложения в App Store), пишут «Известия». Для этого в меню «Способы платежа» нужно выбрать пункт «Оплата картой». Раньше в этом пункте уточнялось, что можно использовать только Visa, Mastercard и American Express. Сейчас сервис доступен клиентам отдельных банков, которые провели необходимые технические доработки. Среди них СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ, Почта Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, МКБ, «Открытие», Совкомбанк, СКБ-Банк, Экспобанк.

По словам финансового директора «Т1» Романа Ромашевского, сложности с интеграцией «Мира» на зарубежных площадках носят технический характер — планы разработки расписаны на кварталы и годы вперед. Учитывая невысокую долю России в мировом потреблении этих ресурсов, интеграция с локальной платежной системой не стоит у глобальных IT-гигантов в приоритете, отметил он. С другой стороны, эффект интеграции на клиентскую базу «Мира» может быть мультипликативным: для потребителей РФ теоретическая невозможность оплачивать картой популярные онлайн-сервисы может оказаться барьером для повседневного использования карты, даже если человек вообще не пользуется этими сервисами, полагает эксперт.

В платежной системе «Мир» появилась новая функция защиты от утечки данных В платежной системе «Мир» появилась новая функциональность, предназначенная для обмена информацией о скомпрометированных нацкартах между их эмитентами и платежной системой, а также между самими участниками системы, пишут «Известия» со ссылкой на оператора карт «Мир» — Национальную систему платежных карт (НСПК).

Интеграция карты «Мир» с зарубежными ресурсами крайне важна для обеих сторон, считает региональный директор международного платежного провайдера Ecommpay в Москве Андрей Моряков: для иностранных ресурсов это новая платежеспособная и лояльная аудитория, а для российской платежной системы — выход на другие рынки, увеличение количества трансакций и активности держателей.

По его словам, в перспективе нескольких лет будет существенный прирост числа держателей нацкарт. Доступность карт «Мир» в Apple станет дополнительным стимулом их выпускать, предположил Моряков. У Национальной системы платежных карт уже есть договоренности по взаимодействию с крупными международными компаниями, скоро НСПК с большой долей вероятности начнет сотрудничество также с Booking.com, Amazon и другими игроками, а интеграция с зарубежными площадками может длиться один-два года, отметил эксперт.