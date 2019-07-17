Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на август 2019 года . По сравнению с июльскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях преимущественно снизилась, кроме депозитов до востребования, в долларах — уменьшилась для всех сроков, а в евро ставка не изменилась по вкладам до востребования и снизилась по остальной линейке, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатель, служащий ориентиром на август, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 июля 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме депозитов до востребования, ставка по которым увеличилась с 6,24% до 6,338% годовых (случай роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечен в таблице жирным шрифтом). Снижение базовой доходности срочных вкладов составило 0,112—0,263 процентного пункта. Заметнее всего уменьшилась доходность вкладов на сроки от трех месяцев до полугода, наименее существенно — долгосрочных (сроком свыше года).

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июль 6,24 7,186 7,629 7,959 8,63 Август 6,338 6,996 7,366 7,821 8,518

Напомним, что в прошлом месяце ЦБ принял решение снизить ключевую ставку впервые с марта 2018-го на 0,25 п. п. до 7,5% годовых с 17 июня. В опубликованном на прошлой неделе выпуске доклада «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за июнь регулятор отметил, что «июньское снижение ключевой ставки Банка России создает условия для дальнейшего плавного снижения депозитных ставок, сдерживаемого конкуренцией за вкладчиков между банками».

По долларовым депозитам базовая доходность снизилась на 0,048—0,299 п. п. Наименее ощутимым оказалось снижение ставки по вкладам до востребования, а далее разница со ставкой, установленной в качестве ориентира на июль, росла вместе с увеличением срока депозита.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июль 1,004 1,726 2,144 2,952 3,474 Август 0,956 1,654 1,893 2,655 3,175

Вклады в евро, сыгравшие месяцем ранее против общей тенденции к преимущественному понижению базовой доходности, в этот раз вели себя в соответствии с трендом. Так, ставки в срочной линейке снизились на величины от 0,25 п. п. для самых «коротких» депозитов до 0,356 п. п. для депозитов со сроками от полугода до года. Базовая доходность вкладов до востребования не изменилась.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Июль 0,01 0,36 0,421 0,499 0,796 Август 0,01 0,11 0,11 0,143 0,53

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.



Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.

