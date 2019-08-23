Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила снижаться, составив за вторую декаду августа 6,8% против 6,82% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте Банка России.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Непрерывное снижение ставки наблюдается с третьей декады июня-2019. Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с первой декады октября 2018-го, когда показатель был чуть меньше 6,8%.

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России этим летом дважды снижал ключевую ставку — в июне и июле, каждый раз на 0,25 п. п. (до текущего уровня 7,25% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В последних аналитических материалах ЦБ не раз давались прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок. Так, в недавнем выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что понижение ключевой ставки в июле и укрепившиеся рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики создают условия для плавного снижения ставок по рублевым депозитам населения в ближайшие месяцы.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира, на август).

Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь

Показатели, служащие ориентиром на сентябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа 2019 года.