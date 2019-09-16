Банк России обжалует решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительными его приказы об отзыве лицензий у страховой компании «Респект» и назначении там временной администрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора в воскресенье.



«Банк России обжалует решение суда в вышестоящей инстанции», — сказал представитель ЦБ.

Суд 13 сентября удовлетворил иск ООО «Русстройпроект» (владеет СК «Респект») к Банку России и решил обязать Центробанк возобновить действие лицензий СК «Респект» в течение месяца после вступления решения в силу. Оно может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде, отмечалось в картотеке суда. Иск был подан 17 июня, спустя месяц после отзыва лицензии у СК «Респект».

«Респект» был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков, пока в декабре 2018 года ЦБ не запретил компании работать на этом рынке. 14 мая Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Наско» и СК «Респект», которые входили в неформальную страховую группу и имели большое число клиентов, за систематическое нарушение прав и интересов потребителей, необоснованные отказы и задержки страховых выплат. Как говорили в ЦБ, страховщики умышленно уклонялись от исполнения обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам жалоб клиентов в ЦБ.

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховых компаний «Респект» и НАСКО Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования и перестрахования у «Национальной страховой компании Татарстан» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3116), сообщает пресс-служба регулятора.

В «Респекте» была введена временная администрация ЦБ, однако ее работе воспрепятствовали, сообщали в Банке России. Также временная администрация обнаружила в компании признаки вывода активов, материалы были переданы в правоохранительные органы.

В июне 2019 года был принят закон, обязывающий страховщиков застройщиков передать премии за неистекший период по этому виду страхования в Фонд защиты прав дольщиков. Обязательства СК «Респект» перед фондом, по данным ЦБ, оказались больше, чем у всех остальных игроков этого рынка, вместе взятых, — 4,5 млрд рублей против 3,6 млрд. Средства по обязательствам «Респекта» не переданы фонду в установленный срок (до 22 августа), так как у временной администрации нет доступа к документации страховщика, отмечали в ЦБ.