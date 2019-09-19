Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь 2019 года . По сравнению с сентябрьскими ориентирами базовая доходность вкладов в рублях, долларах и евро в основном снизилась, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на октябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 сентября 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме депозитов до востребования, ставка по которым увеличилась с 6,269% до 6,346% годовых (случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом). Снижение базовой доходности срочных вкладов составило 0,092—0,358 процентного пункта. Заметнее всего уменьшилась доходность вкладов на сроки от полугода до года и долгосрочных (свыше года), наименее существенно — на срок до трех месяцев.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Сентябрь 6,269 6,867 7,176 7,711 8,477 Октябрь 6,346 6,775 6,955 7,353 8,114

Банк России за последнее время трижды снижал ключевую ставку: в июне, июле и сентябре, каждый раз на 0,25 п. п. (до текущего уровня 7% годовых). До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В последних аналитических материалах ЦБ не раз давались прогнозы по дальнейшему постепенному снижению депозитных ставок. Так, в последнем (за август) выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал , что тенденция к постепенному снижению ставок по депозитам населения, сформировавшаяся в апреле — июне 2019 года, сохранилась и в начале III квартала.

По долларовым депозитам базовая доходность также снизилась на 0,022—0,413 п. п., кроме депозитов до востребования (случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом), ставка по которым увеличилась с 0,899% до 1,064% годовых. Наименее ощутимым оказалось снижение ставки по вкладам на сроки от трех месяцев до полугода, наиболее существенно — на срок свыше полугода до года.



Базовая доходность вкладов в долларах, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Сентябрь 0,899 1,38 1,725 2,499 3,022 Октябрь 1,064 1,287 1,703 2,086 2,942

Ставки по вкладам в евро сохранились или немного снизились. Так, базовая доходность вкладов до востребования на сроки до трех месяцев и свыше полугода до года не изменилась, как и месяцем ранее. Ставки по вкладам от трех месяцев до полугода и долгосрочным (свыше года) оказались на 0,001—0,099 п. п. ниже (случаи снижения базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблице жирным шрифтом).

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Сентябрь 0,01 0,474 0,475 0,476 0,529 Октябрь 0,01 0,474 0,474 0,476 0,430

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.