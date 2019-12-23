Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на январь 2020 года . По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, снизилась для продуктов в рублях и долларах, а в евро изменилась разнонаправленно, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на январь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность рублевых вкладов снизилась на 0,118—0,364 процентного пункта. Минимальным было снижение средней ставки по вкладам, привлекаемым на срок от трех месяцев до полугода, максимальным — по наиболее долгосрочным вкладам (на сроки свыше года).

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 6,012 6,204 6,531 7,282 7,649 Январь 5,796 5,941 6,413 6,987 7,285

Банк России в период с начала этого года по 1 декабря четыре раза снижал ключевую ставку. В июне, июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п. п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. Начиная с 16 декабря ставка понижена еще на 0,25 п. п. — до текущего уровня 6,25% годовых. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в своем заявлении по итогам заседания совета директоров регулятора 13 декабря по ключевой ставке в очередной раз подчеркнула, что «реальные ставки по депозитам остаются положительными с учетом прогноза инфляции, что поддерживает привлекательность сбережений». В опубликованном несколькими днями позже новом выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что «можно ожидать некоторого замедления коррекции вниз ставок по депозитам за счет конкуренции банков за вкладчиков, выражающейся во введении характерных для IV квартала сезонных вкладов на привлекательных условиях и тем самым несколько сдерживающей понижение ставок на срок до одного года».

Вклады в долларах стали в среднем на 0,06—0,265 п. п. менее выгодными в зависимости от срока размещения. Наиболее заметно снизилась базовая доходность самых «коротких» депозитов (на срок до трех месяцев), наименее существенно — самых «длинных» (на срок свыше года).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,896 1,088 1,301 1,713 2,039 Январь 0,742 0,823 1,051 1,529 1,979

Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых до востребования, снизилась на символические 0,001 п. п., а вкладов на сроки свыше года — на 0,285 п. п., или в 2,5 раза (с 0,478% до 0,193%). При этом средние ставки для остальных сроков выросли на 0,03—0,032 п. п. (эти случаи отмечены в таблице жирным шрифтом).

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,012 0,09 0,09 0,09 0,478 Январь 0,011 0,122 0,121 0,12 0,193

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

В опубликованном в начале декабря «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным: дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 п. п. выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п.



Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.