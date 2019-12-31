Потребительские цены в России в декабре 2019-го выросли на 0,4%, а инфляция с начала года составила 3%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Росстата.



В декабре 2018 года инфляция в РФ составила 0,8%, а в целом за год — 4,3%, напоминает статистическое ведомство.

«Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2019 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (510 видов), будут предоставлены 10 января 2020 года», — подчеркивается в сообщении Росстата.



Центробанк ранее прогнозировал, что инфляция в России к концу текущего года составит 2,9—3,2% годовых. «Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% (с 3,8% в октябре 2019 года) и, по оценкам на 9 декабря, составил около 3,4%», — сообщал ЦБ. Прогноз по итогам 2020 года регулятор сохранил на прежнем уровне — 3,5—4,0%.

По прогнозу Минфина, инфляция в России по итогам 2019 года составит 3—3,5%. В Минэкономразвития ожидали, что инфляция по итогам года составит 3—3,1%.

Согласно данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России в ноябре ускорились до 0,3% после 0,1% в октябре, в годовом выражении замедлились до 3,5% с октябрьских 3,8%.