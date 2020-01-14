• Рубль в декабре 2019 года усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют как в месячном, так и в годовом сопоставлении, свидетельствуют данные сводки Банка России. Рубль укрепился к доллару в декабре по номинальному курсу на 1,5% по сравнению с ноябрем 2019 года, а к евро — на 1,1%. По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился в декабре 2019-го по номинальному курсу на 6,9% к доллару и на 9,6% к евро. По реальному курсу рубль укрепился в декабре на 1,9% к доллару и на 1,8% к евро по сравнению с ноябрем, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 7,6% и 11,7% соответственно.



• Число банкротств граждан в России за год выросло на 56,8%, за последние пять лет — в 79,3 раза. По итогам 2019 года обанкротились 69 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это следует из данных федерального реестра сведений о признании граждан несостоятельными («Федресурса»). В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем, отметили в «Федресурсе». Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд рублей. Основная причина — отсутствие у должника имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

• Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учетом поступивших в Минфин позиций заинтересованных ведомств и организаций, сообщили в Министерстве финансов, добавив, что по завершении «согласительных процедур» документы будут внесены в правительство. По мнению экспертов, отсутствие ГПП в плане законопроектной деятельности правительства подтверждает низкую вероятность его внесения в Госдуму в ближайшей перспективе.

• Более 60% желающих взять кредит получили отказ в российских банках. Кредитные организации одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами в 2019 году на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Доля подтвержденных кредитных заявок в декабре сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%. Самый высокий уровень одобрения — у заявок на ипотеку.

