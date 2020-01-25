Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат по картам American Express (AmEx). Согласно исследованию, больше всего держатели карт AmEx тратят на путешествия и обновление гардероба. В топ-3 категорий трат вошли: международные отели, российские отели и бутики одежды.

Средний чек в магазинах одежды за десять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го вырос на 41,39%. При этом средний чек в международных и российских отелях снизился на 3,47% (34 790 рублей) и на 11,98% (32 374 рубля) соответственно.

«Судя по статистике, картами AmEx стали чаще оплачивать такси. На данных сказался рост популярности услуги по оплате картами American Еxpress, JCB и Diners Club в приложении «Яндекс.Такси», которая стала доступна весной 2019 года... Примечательно, что средний чек в ресторанах за десять месяцев 2019 года по сравнению с десятью месяцами 2018 года вырос на 25,54% и составил 4 006 рублей», — говорится в сообщении.

Топ-3 российских городов в зависимости от оборотов и количества операций за десять месяцев 2019-го остались неизменны: Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.

В ходе исследования были изучены данные по количеству операций, оборотам, средним чекам по картам American Express за десять месяцев 2018 года и десять месяцев 2019-го в эквайринговой сети банка.