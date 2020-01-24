Рейтинговое агентство Moody's Investors Service завершило пересмотр рейтингов Интерпромбанка. В частности, долгосрочные рейтинги депозитов понижены до «Caa2» с «Caa1», а прогноз по ним изменен с «рейтинги на пересмотре» на «негативный». В то же время базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «ca». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

Там поясняется, что понижение рейтингов банка отражает возросшие риски для его приоритетных кредиторов в связи с продолжающимся ухудшением показателей ликвидности банка, а также с недавним решением арбитражного суда по предъявленным третьей стороной финансовым требованиям к банку на 55 млн долларов.

Как указывают в Moody's, арбитражный суд в России недавно постановил, что Интерпромбанк должен выплатить 55 млн долларов (3,4 млрд рублей), что составляет больше половины его базового капитала, третьей стороне по финансовым требованиям, по которым банк, как утверждается, выступал гарантом. Кредитная организация отрицает выдачу таких гарантий и подала апелляцию на судебное решение, тем не менее Moody's считает, что риск для ее кредиторов возрос. Если банку не удастся обжаловать решение в апелляционном суде и придется осуществить выплату, его показатель достаточности базового капитала, составлявший 9,99% от взвешенных по риску активов на 31 декабря 2019 года, упадет до уровня ниже регулятивного минимума, при этом его ликвидных активов сейчас недостаточно для такой выплаты, констатируют в Moody's.

Ссылаясь на ежемесячную регулятивную отчетность банка, аналитики отмечают, что уровень просрочки по его корпоративным кредитам резко увеличился за последнее время. По данным Moody's, это потребовало признания банком резервов на потери по ссудам, что уменьшило его базовый капитал до 6,1 млрд рублей на 1 января 2020 года с 6,4 млрд на 1 октября 2019-го. При этом депозитная база банка продолжила сокращаться, что предусматривает уменьшение доли заемных средств, следует из релиза. Доля высоколиквидных активов (денежных средств и эквивалентов) на 31 декабря 2019 года составляла лишь примерно 3% от совокупных активов.



В то время как высокие риски платежеспособности уже учтены в базовой оценке кредитоспособности банка, находящейся на уровне «ca», до недавнего времени риски для вкладчиков и приоритетных кредиторов в какой-то степени компенсировались структурой баланса банка, характеризовавшегося значительным объемом акционерного капитала и субординированного долга. Агентство также принимало во внимание потенциальную поддержку, которую банк может получить и недавно получил от своих акционеров, на чьи вложения приходится значительная доля обязательств банка. Однако недавние негативные изменения увеличивают риски ликвидности и, соответственно, потенциальный объем вливаний, требуемых для поддержки банка. С учетом усилившейся неопределенности относительно возможности таких дальнейших вливаний от акционеров агентство ухудшило свою оценку риска для приоритетных кредиторов банка. Продолжающееся давление приводит к сокращению бизнеса банка и снижению уверенности его клиентов, которое выражается в уменьшении депозитной базы, что также отражено в «негативном» прогнозе по рейтингам банка, заключают в Moody's.

Напомним, до июля 2019 года одним из ключевых акционеров банка являлся учредитель и председатель совета директоров АО «Новый поток» Дмитрий Мазуров, который в настоящий момент находится под следствием и в отношении которого начата процедура банкротства. Сейчас крупнейший пакет акций принадлежит Валерию Пономареву (доля группы лиц, в которую он входит, составляет 26,29% в капитале, или 28,1% голосующих акций).

