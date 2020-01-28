• Российские банки заработали в прошлом году в общей сложности 2 трлн рублей до налогов, а годовая чистая прибыль сектора составила 1,7 трлн рублей. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году». Так, в декабре прирост активов ускорился с ноябрьских плюс 0,2% до плюс 1,3%, а объем активов на 1 января 2020-го достиг 96,6 трлн рублей. В примечании ЦБ уточняется, что активы не уменьшаются на величину резервов на возможные потери банковского сектора. В целом за минувший год активы сектора выросли на 5,2%, в основном за счет наращивания кредитного портфеля.



• Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии, если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza. На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской Республике (9,3 тыс. рублей).

• Счетная палата (СП), изучив реализацию «Основных направлений развития финансового рынка» — стратегического документа регулятора, пришла к выводу, что несогласованность действий ЦБ и правительства создает риски для банковского сектора. Регулятор обязан прежде всего обеспечить определенный уровень инфляции, особая приоритетность этой задачи может идти вразрез с интересами финансового сектора, отмечают аудиторы. Чтобы исключить риски конфликта интересов на финрынке, необходимо конкретизировать функционал и задачи ЦБ относительно подконтрольного ему сегмента, а также на законодательном уровне синхронизировать его действия с Кабинетом министров, предложили аудиторы.

• В одностороннем порядке в 2019 году были прекращены 13,9 тыс. договоров по закупкам у бизнеса для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ), 36% (5 тыс. случаев) из них — безосновательно. Об этом рассказал замглавы ФАС Михаил Евраев, заявив, что такая статистика демотивирует предпринимателей участвовать в тендерах. Прекратить контракт можно, если контрагент не исполняет обязательства по нему. В такой ситуации исполнитель теряет не только сам договор, но и финансовое обеспечение, пояснил замруководителя ФАС.