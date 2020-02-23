Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Почта Банк скорректировал процентные ставки по кредитным картам. Теперь ставки составляют от 22,9% до 39,9% годовых (ранее — от 17,9% по 39,9%). Остальные условия не поменялись. Стоимость выпуска — 1 200 рублей. Стоимость обслуживания карт начиная со второго года составляет 1 200 рублей. При снятии наличных в сети банка и в сторонних банках взимается комиссия 4,9% годовых плюс 390 рублей, а по карте «Зеленый мир» — 5,9%, минимум 300 рублей.

Банк «Ак Барс» изменил бонусную программу по карте Generation. Вместо кешбэка, начисляемого по карте ранее, теперь действует программа «Кешбэк-рубли», в рамках которой за покупки начисляются бонусные единицы (кешбэк-рубли), которые в дальнейшем возможно конвертировать в денежные средства. При сумме до 2,5 тыс. кешбэк-рублей — по курсу 1 кешбэк-рубль равен 0,5 рубля, свыше — 1 кешбэк-рубль составит 1 рубль.



РГС Банк дополнил «Активную карту» для социальных выплат и пенсий новой опцией. Теперь держателям карты доступна услуга страхования от несчастного случая с возможностью дистанционного оформления юридических и медицинских консультаций. Стоимость подключения нового сервиса составит 99 рублей в месяц.

Банк «Ак Барс» и мобильное приложение CoinKeeper выпустили виртуальную карту в рамках технологического сотрудничества на основе открытых API. Виртуальная карта позволяет автоматически загружать данные о доходах и расходах в мобильное приложение CoinKeeper. Пользователи могут самостоятельно определить категории учета расходов и получать по ним «умные» push-уведомления с прогнозами трат. Подробная статистика показывает, куда уходят деньги, где пользователь тратит больше, чем планировал, какие расходы можно сократить.