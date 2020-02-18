• Госдума рассмотрит поправки к 157-й статье Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ в многоквартирных домах из-за неуплаты за горячее и холодное водоснабжение, а также отопление. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект. По данным статистики Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за ЖКУ для принудительного взыскания приставами в России составляет 21,7 тыс. рублей. При этом растет количество судебных исков из-за долгов по ЖКХ. В 2019 году было возбуждено 4,1 млн таких производств на 89 млрд рублей.



• В российских кафе, ресторанах и отелях можно будет снять деньги с карты при оплате заказа. Над этим работает Mastercard в рамках сервиса «Наличные с покупкой». Visa собирается присоединить к сервису аптечные сети и автозаправки. Расширение возможностей для снятия наличных особенно актуально для удаленных, сельских и малонаселенных пунктов, где снятие денег зачастую оказывается проблемой, считают в Банке России. Там подчеркнули, что наличие кафе в отдаленных и малонаселенных сельских территориях значительно менее вероятно, чем присутствие предприятий торговли.

• Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных. Это следует из проекта указания регулятора. Работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», пояснил представитель ЦБ. По мнению экспертов, изменение в признаках сомнительных операций для НКО позволит банкам расширить поле для усмотрения нежелательных признаков в их работе.

• Ответственность за утечки персональных данных клиентов нужно ужесточить вплоть до уголовной, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин журналистам на XII Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере. ЦБ планирует направить в Минсвязь и Роскомнадзор свои предложения по ужесточению ответственности за утечки персональных данных россиян. Скобелкин добавил, что штрафы для организаций следует увеличить, а для должностных лиц необходима «жесточайшая административная и уголовная ответственность».