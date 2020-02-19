• Банк России намерен изменить процедуру возврата (компенсации) похищенных средств клиентов, говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. Согласно документу, объем всех операций, совершенных в 2019 году без согласия клиентов (физических и юридических лиц) с использованием электронных средств платежа (ЭСП), составил 6,5 млрд рублей. Из этой суммы банки возместили клиентам 15%, или 935 млн рублей (каждый седьмой похищенный рубль).



• В России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за всю историю рынка: с 2014 по 2019 год в крупных городах средняя стоимость 1 кв. м выросла на 38,6%, до 107,3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного федеральным порталом «Мир квартир». Речь идет о жилье во всех сегментах, за исключением элитного, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми. Тенденцию подтвердили в «Авито Недвижимость». За январь 2020 года стоимость 1 кв. м в крупных городах увеличилась в среднем на 0,3%.



• Центробанк за февраль — декабрь 2019 года получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — недобросовестной практики продаж без должного информирования, 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. По его словам, если в 2018-м и начале 2019-го больше всего жалоб от клиентов банков поступало на недобросовестные продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то ко второй половине года был зафиксирован рост мисселинга в других сегментах финансового рынка — при оказании брокерских услуг.

• В последние дни стало известно о ряде планируемых и уже завершенных сделок по покупке небольших банков. Как пишут СМИ, Генбанк, санируемый в настоящее время АКБ «Россия», продал дочерний Почтобанк акционерам ФорБанка. Ранее сообщалось, что Московский Кредитный Банк ведет переговоры о покупке двух банков ГК «Регион» — банка «Веста» и Руснарбанка. По мнению экспертов, рост числа M&A-сделок на банковском рынке — продолжение наметившейся в прошлом году тенденции, которая будет усиливаться. Все приобретаемые банки не являются ключевыми игроками в отрасли, они могут представлять интерес для слияния с более крупными игроками.