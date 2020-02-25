Абсолют Банк снизил на 0,25—0,5 процентного пункта ставки по ипотеке. Теперь денежные средства на покупку первичного, вторичного жилья и по рефинансированию предоставляются под 9,75% годовых.



Кредиты на приобретение коммерческой недвижимости выдаются под 13% годовых, а машино-мест — под 12% годовых.

При подаче заявки с использованием дистанционных каналов ставка дополнительно может быть снижена на 0,25 п. п. При отказе от присоединения к коллективному договору ипотечного страхования указанные ставки будут выше на 0,25 п. п. , а при отказе от личного и/или титульного страхования — на 4 п. п. Для ИП и собственников бизнеса предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. При получении займа без подтверждения дохода итоговая ставка будет выше на 1 п. п., а минимальный первоначальный взнос составит 40%. Аналогичное повышение ставок будет действовать при несоответствии объекта залога требованиям банка. При желании клиенты могут снизить итоговую ставку на 0,5 п. п., оплатив единовременную комиссию в размере 2% от суммы кредита.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости жилья, сумма кредита не может превышать 20 млн рублей, а срок — 30 лет.

«Также банк снизил ставку по военной ипотеке до 9% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.