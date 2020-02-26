• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады февраля-2020 составила около 5,45% годовых против примерно 5,49% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Таким образом, показатель установил новый антирекорд: текущий уровень ставки — наименьший за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора.

• Роль российских госбумаг на глобальных рынках настолько велика, что запрет на операции с ними может спровоцировать самые негативные сценарии для всей международной денежно-кредитной системы. Специалисты Института международных финансов признали, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков. Другое негативное следствие санкций против российского финрынка — возможный уход «дочек» иностранных банков из страны. Ограничения на приобретение ОФЗ приведут к тому, что зарубежные финучреждения будут вынуждены заниматься перекупкой бумаг у своих российских конкурентов, что создаст у них дефицит ликвидности, ослабит рыночные позиции и постепенно приведет к сворачиванию бизнеса, резюмируют аналитики.

• Для привлечения людей в финансовые пирамиды в 2019 году начали распространяться новые схемы, говорят эксперты по финансовому мошенничеству ЦБ. Так, создатели финансовых пирамид предлагали инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или круизную путевку. А для большей правдоподобности они начали обещать доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента. По мнению аналитиков, росту финансовых пирамид в 2019 году способствовала диджитализация. Она позволяет компаниям, зарегистрированным где угодно, работать в глобальном масштабе.

• Разработчики концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП) рассматривают возможность трансформации средств, накопленных в рамках этого пенсионного продукта, в необходимый пенсионный стаж или в пенсионные коэффициенты (баллы). Об этом на круглом столе «Корпоративные пенсии — новый этап развития» рассказал советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов. По его словам, разработчики концепции «задумались над вопросом, как интегрировать не только перевод пенсионных накоплений из ОПС в ГПП, но и предусмотреть вариант, когда средства ГПП можно использовать для назначения страховой пенсии».