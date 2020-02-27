Штат группы Сбербанка уменьшился за год на 12 414 человек, свидетельствуют данные ее годовой отчетности по МСФО .

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 281 338 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека)», — указано в финансовом документе.

Отдельно в IV квартале численность сотрудников увеличилась, показывают данные Сбербанка. Так, на 30 сентября 2019 года в штате группы было 277 618 человек, то есть увеличение числа сотрудников за последний квартал года составило 3 740 человек.

Как можно заключить из более ранних пояснений Сбербанка, основной вклад в годовое сокращение численности сотрудников группы внес выход из ее периметра в III квартале 2019 года турецкого Denizbank. Объясняя сокращение штата группы на 16 134 человека за девять месяцев и на 14 108 человек за III квартал прошлого года, представитель Сбербанка говорил журналистам, что «более 14 тыс. сотрудников выбыло из группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank».

Напомним, что в 2018 году штат группы Сбербанка уменьшился на 16,5 тыс. человек.

В декабре прошлого года газета «Коммерсант» писала, что в Сбербанке был запущен проект по системной поддержке сокращаемых сотрудников. В ряде банков изданию рассказали о получении предложения о сотрудничестве от HR-подразделения Сбербанка — портала NextSteps. Фактически речь идет о том, что кредитная организация предлагает конкурентам взять на работу сотрудников, которых собирается сократить.



Эта же газета на днях сообщала, что по итогам 2019-го средние ежемесячные выплаты сотрудникам Сбербанка впервые превысили символический уровень в 100 тыс. рублей (притом что многие крупные банки перешли этот рубеж еще несколько лет назад) и достигли почти 105 тыс., увеличившись за год на 15,5%.

