Штат группы Сбербанка уменьшился за год на 12 414 человек, свидетельствуют данные ее годовой отчетности по МСФО.
«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 281 338 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека)», — указано в финансовом документе.
Отдельно в IV квартале численность сотрудников увеличилась, показывают данные Сбербанка. Так, на 30 сентября 2019 года в штате группы было 277 618 человек, то есть увеличение числа сотрудников за последний квартал года составило 3 740 человек.
Как можно заключить из более ранних пояснений Сбербанка, основной вклад в годовое сокращение численности сотрудников группы внес выход из ее периметра в III квартале 2019 года турецкого Denizbank. Объясняя сокращение штата группы на 16 134 человека за девять месяцев и на 14 108 человек за III квартал прошлого года, представитель Сбербанка говорил журналистам, что «более 14 тыс. сотрудников выбыло из группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank».
Напомним, что в 2018 году штат группы Сбербанка уменьшился на 16,5 тыс. человек.
В декабре прошлого года газета «Коммерсант» писала, что в Сбербанке был запущен проект по системной поддержке сокращаемых сотрудников. В ряде банков изданию рассказали о получении предложения о сотрудничестве от HR-подразделения Сбербанка — портала NextSteps. Фактически речь идет о том, что кредитная организация предлагает конкурентам взять на работу сотрудников, которых собирается сократить.
Эта же газета на днях сообщала, что по итогам 2019-го средние ежемесячные выплаты сотрудникам Сбербанка впервые превысили символический уровень в 100 тыс. рублей (притом что многие крупные банки перешли этот рубеж еще несколько лет назад) и достигли почти 105 тыс., увеличившись за год на 15,5%.