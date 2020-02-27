«Дыра» в балансе Нижневолжского Коммерческого Банка из Саратова, чья лицензия была отозвана 24 января текущего года, составила почти 594 млн рублей, свидетельствуют данные ЦБ.

Регулятор опубликовал в четверг отчет о финансовом состоянии банка на дату отзыва лицензии. Из него следует, что активов НВКбанка не хватает для погашения его обязательств.

Так, активы банка с учетом результатов проведенного временной администрацией обследования оцениваются на отчетную дату примерно в 9,01 млрд рублей против почти 10,579 млрд в бухгалтерском балансе банка. Расхождение обусловлено снижением оценки размера чистой ссудной задолженности с 9,136 млрд до 7,567 млрд рублей.

В то же время оценка обязательств банка немного увеличена — с 9,603 млрд до почти 9,604 млрд рублей.

По информации на сайте ЦБ, в Арбитражный суд Саратовской области было направлено заявление о признании НВКбанка банкротом.

Компенсации вкладчикам НВКбанка на общую сумму 8,5 млрд с 3 февраля выплачивает Сбербанк.



Агентство по страхованию вкладов сообщало, что по состоянию на 25 февраля банком-агентом уже выплачено 7,8 млрд рублей. Страховое возмещение получили около 14 тыс. вкладчиков, в том числе 400 малых предприятий. При этом новым электронным сервисом АСВ при получении страхового возмещения воспользовались более 1,2 тыс. вкладчиков саратовского банка, одновременно являвшихся клиентами банка-агента. Через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» им выплачено около 500 млн рублей.