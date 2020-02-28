Пользователи системы «ВТБ Онлайн» смогут 28 февраля проводить операции в мобильном банке бесплатно: комиссии за все платежи и переводы будут отменены. Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне перебоями в работе онлайн-сервиса.

В ВТБ подчеркивают, что банк делает такой шаг первым из крупных игроков банковского рынка в России.



По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, все потраченные на трансакции в системе «ВТБ Онлайн» 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте, все они получат об этом соответствующие уведомления.



В четверг, 27 февраля, клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе сервисов банка. В 19:30 мск того же дня работа IT-систем ВТБ была полностью восстановлена.

Как пояснили в банке, сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфраструктуры, целью которой является «создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов».



«С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 миллионов клиентов. Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их», — прокомментировал Печатников.

