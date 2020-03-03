• Новости о том, что к создателю Тинькофф Банка Олегу Тинькову предъявлены налоговые претензии США, взволновали клиентов кредитной организации. В соцсетях стали появляться вопросы о том, не пора ли забирать деньги из банка. В пресс-службе Тинькофф Банка подчеркивают, что Тиньков никогда не занимался операционной деятельностью, никогда не имел отношения к управлению банком и другим операционным компаниям в группе TCS. Портал Банки.ру разбирался, что происходит.

• Мошенники все чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян, количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. По его словам, злоумышленник может получить доступ к личному кабинету клиента, а затем расплатиться его бонусами за свои покупки. Также мошенник может зарегистрировать личный кабинет на карту, выданную другому человеку, а затем списывать бонусы.

• Российский бюджет от повышения пенсионного возраста смог сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей. Таковы данные Национального рейтингового агентства (НРА). Счетная палата обратила внимание на то, что за девять месяцев 2019 года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек (1,1%). Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал эффект для бюджета от пенсионной реформы в 1 трлн рублей в год начиная с 2024 года.



• Агентство по страхованию вкладов проводит отбор юридических лиц (инвесторов) для поиска активов бывших контролирующих лиц ряда ликвидируемых финансовых организаций и обращения взыскания на эти активы. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте АСВ. Схема работы предполагает, что вознаграждение инвестору выплачивается исключительно за счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу в результате его действий по взысканию активов бывших контролирующих лиц банка или понуждению их к добровольной передаче активов в конкурсную массу ликвидируемой финансовой организации, в том числе в результате заключения и исполнения ими мирового соглашения.