Рубль продемонстрировал масштабное ослабление по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,04 рубля, что на 3,47 рубля выше уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро на 18:59 составлял 81,71 рубля (плюс 4,2 рубля).

В течение дня курс доллара доходил до 72,99 рубля (минимальный курс с начала сессии составлял 70,68 рубля), а курс евро — до 85 рублей (при минимальном курсе 80,14 рубля).

С начала торгов было проведено около 88,4 тыс. сделок с долларом на общую сумму 6,16 млрд долларов и 13,6 тыс. сделок с евро на 411,4 млн евро.



Как сообщалось, Мосбиржа до начала торгов вторника установила верхние границы возможных курсов доллара и евро на уровнях чуть выше 75,21 и около 85,79 рубля соответственно.

Напомним, накануне падение нефтяных цен достигало 30%, после чего цены корректировались. Обрушение цен на нефть произошло на фоне новостей о том, что сделка ОПЕК+, по сути, распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи.

«Российская валюта теряла порядка 5% против доллара и евро, хотя отвоевала часть внутридневных потерь на фоне поддержки финансовых регуляторов», — комментирует внутридневную динамику на валютном рынке аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ на всякий случай, но это логично. Банк России заявил, что займется проблемами «тонкой настройки», и провел на площадке интервенции. Но все мы знаем, что вливания работают, только когда они есть: как только интервенции прекратятся, рубль вернется под «каблук» рынка. Ни бизнесу, ни населению ЦБ никаких сигналов не дал», — пишет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.