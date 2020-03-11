• Рубль в феврале 2020 года ослабил позиции к корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные Банка России. По реальному курсу рубль потерял в феврале по сравнению с январем текущего года 3,4% к доллару и 0,8% к евро; по сравнению с декабрем 2019-го ослабление к доллару составило 1,5%, а укрепление к евро — 1,6%. Средняя максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам также продолжила путь антирекордов: по итогам первой декады марта 2020-го она составила 5,15% годовых против примерно 5,22% за третью декаду февраля. Текущий уровень ставки стал новым минимумом за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).

• Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. По данным агентства, индекс ACRA FSI 6 марта вырос на 2 пункта и достиг отметки 3,1 пункта. При этом граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта, отмечается в исследовании. Среди факторов, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику, называется вспышка коронавируса. Кроме того, давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+, продолжают аналитики. Однако Минфин не считает, что экономика России близка к рецессии, повода для пессимизма нет. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

• В российских банках во вторник, 10 марта, выросло число операций по обмену иностранной валюты на рубли: граждане пытаются заработать на ослаблении курса рубля, также активно меняют иностранную валюту на российскую и в интернет-банках, и мобильных приложениях, рассказали представители кредитных организаций. Больше всего продаж приходится на евро, но средние суммы, с которыми приходят клиенты в отделения, невелики. Средний чек валютно-обменной операции в мобильном приложении выше в разы, поскольку здесь больше клиентов сегмента private.

• Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10—35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%, прогнозируют эксперты. Больше всего могут вырасти в цене детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика. Из-за волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции начнется раньше, чем предполагалось. По итогам марта ее уровень ожидается в пределах 2,3—2,4% в годовом выражении, отметили в Минэкономразвития.