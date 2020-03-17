• На текущий момент невозможно точно определить всю глубину влияния коронавируса и волатильности на рынках на экономику России. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка. Полный экономический эффект от происходящих событий сейчас не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Так, ЦБ для обеспечения финансовой стабильности продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также будет использовать регуляторные меры. При этом правительство России не планирует сокращать бюджетные расходы в 2020 году, а Минфин при необходимости окажет поддержку субъектам РФ для балансировки региональных бюджетов. Тем не менее аналитики не исключают падения ВВП России в этом году.

• Журнал Forbes составил новый рейтинг 100 надежных российских банков. При составлении списка издание учитывало данные международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА») рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбирались банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывалось общее число наивысших. В итоге банки внутри сотни поделились на пять групп надежности.

• Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в Интернете — злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма «от ВОЗ», ворующие персональную информацию, или с просьбой о пожертвованиях «на борьбу с заразой», рассказали IT-эксперты. Опасность этой схемы в том, что она выглядит более реалистичной, чем другие, например кампания якобы от Всемирного банка или МВФ, в которой предлагается направить пожертвования тем, кто из-за коронавируса теперь нуждается в деньгах.

• Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. В настоящий момент ретейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Производители уверены, что ситуация с ажиотажем носит временный характер, и готовы обеспечить запросы от торговых сетей. Тем временем ретейлеры снова пытаются снизить банковские комиссии на фоне ажиотажа с коронавирусом. Письмо с просьбой обратиться в ЦБ с предложением об ограничении эквайринговой комиссии «Деловая Россия» направила главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову. Общественная организация предлагает установить максимальное значение для торговых сетей на уровне 1,3%, а для аптек — 1%.