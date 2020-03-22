• Уходящая неделя вновь прошла под знаком обвала на биржах на фоне распространения коронавируса. В понедельник цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель. Вслед за нефтью упал и рубль, биржевые курсы доллара и евро преодолели отметки в 75 и 84 рубля. Индекс РТС обновил минимум с августа 2016-го, индекс Мосбиржи — с июня 2018 года. Во вторник цена на нефть марки Brent упала ниже 29 долларов за баррель, а в среду — ниже 25 долларов. Стоимость нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта опускалась ниже 19 долларов за баррель, что стало минимумом с февраля 2002 года. Биржевой курс доллара превысил 80 рублей, курс евро — 87 рублей, индекс РТС рухнул на 10%. В четверг биржевой курс доллара превысил 81 рубль, курс евро — 89 рублей. При этом основную валютную сессию пятницы доллар завершил на уровне 79,56 рубля, евро — 84,9725 рубля. На фоне этих колебаний рубль поднялся на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару. Впрочем, глава Минфина Антон Силуанов уверен, что решение Центробанка о продаже валюты на рынке позволит стабилизировать курс рубля.

• Банк России по итогам заседания совета директоров 20 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Решение регулятора совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании подробно рассматривались все три варианта: повышение ключевой ставки, снижение и сохранение ее на действующем уровне. Вопрос о повышении ключевой ставки с повестки не снят, подчеркнула она. Также в пятницу ЦБ утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В сообщении ЦБ перечислены меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке ипотечного кредитования, меры поддержки потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.

• Центробанк на этой неделе также признал, что на данный момент невозможно точно определить всю глубину влияния коронавируса и волатильности на рынках на экономику России. В Сбербанке наихудшим вариантом развития событий считают доллар по 100 рублей и снижение цен на нефть до 20 долларов за баррель. Аналитики «Эксперт РА» полагают, что развитие банковского сектора в 2020 году может пойти по умеренно негативному или кризисному сценарию. По их прогнозу, отрасль может столкнуться с падением прибыли не менее чем на 20%, а ключевая ставка повысится до 7—7,5%. При этом Fitch назвало ограниченным влияние снижения курса рубля на прибыль российских банков. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни. Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев констатировал «совершенный шторм» в экономике, а глава Сбербанка Герман Греф назвал кризис возможностью стать сильнее.

• На этой неделе многие российские компании и банки перевели своих сотрудников на удаленную работу. Так, Тинькофф Банк принял решение «постепенно выводить людей из офисов домой». Счетная палата собирается перевести некоторые проверки в удаленный режим. После командировки в Европу начал работать удаленно глава Сбербанка Герман Греф. Перевел сотрудников на удаленный режим работы и Банки.ру. Между тем эксперты предупреждают о возможном учащении атак на банки из-за удаленной работы, а большинство россиян считают работу в офисе эффективнее удаленной. Зато люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт.

• На фоне паники из-за коронавируса ретейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, заверяют они, и идет постоянное пополнение. Закупать продукты и товары для формирования долгосрочных запасов из-за угрозы коронавируса начал каждый десятый россиянин, при сборе «тревожной корзины» на случай введения карантина большинство планирует уложиться в сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Банк России при этом не видит риска резкого роста цен в случае введения карантина. А ретейлеры из-за распространения коронавируса пытаются ограничить комиссии по эквайрингу.

• За последнюю неделю объем денег, снятых в банкоматах, вырос в России на 25%. Между тем в Банке России напоминают, что наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Регулятор рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. Герман Греф и вовсе призвал как можно меньше пользоваться наличными. А в банках сообщили, что представлять опасность в связи с распространением коронавируса могут банкоматы с функцией кеш-ресайклинга.