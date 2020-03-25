Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по темпам роста ВВП России в 2020 году до 0,5% с 1,5%, ожидавшихся в феврале, на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса, передает «Прайм» .

«Исходя из нашего прогноза, что базовая цена на нефть марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих ожиданий, мы полагаем, что экономический рост в России замедлится до 0,5% в этом году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в 1,5% (прогноз от февраля — до пандемии коронавируса), что отражает более слабый внешний спрос и снижение покупательской способности домохозяйств», — поясняется в сообщении агентства.



Напомним, агентство Fitch на днях ухудшило прогноз по росту российской экономики в этом году до 1% с ожидавшихся ранее 2%.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство ожидает, что динамика ВВП России в текущем году будет составлять от минус 0,2% до 0,6%.



Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин также допустил сокращение российской экономики в 2020 году. Сообщившее об этом в среду агентство RNS напомнило, что, согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП страны в 2020 году составит 1,9% с учетом реализации социальных мер послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Позже глава ведомства Максим Решетников заявил, что МЭР пересмотрит свой макроэкономический прогноз с учетом пандемии коронавируса.

