• Заемщики стали тратить больше денег по кредитным картам и чаще интересоваться онлайн-продуктами. Банки пока не планируют закрывать физические точки, но могут изменить режим их работы. О том, что делать с кредитами во время пандемии, разбирался Банки.ру.

• Число самоизолирующихся растет, а вместе с ним и спрос на онлайн-продукты. Банки, брокеры и БКИ отреагировали на него одними из первых. Что они предлагают своим клиентам на карантине? Об этом рассказываем в публикации «Кешбэк и игровое золото».

• Владимир Путин анонсировал налог на процентный доход по вкладам и долговым ценным бумагам. О том, что это значит, кого коснется и когда нужно будет платить, рассказываем в публикации «Налог для вкладчиков: десять вопросов о грядущем НДФЛ на проценты по депозитам и облигациям».



• Кредитка под залог недвижимости — явление на российском рынке беспрецедентное. И условия по ней тоже неожиданные с учетом того, что, взяв даже 1 тыс. рублей в долг, вы уже оставляете в залог целую квартиру. О том, как устроена единственная на рынке кредитная карта под залог недвижимости от банка «Восточный», можно узнать в «Разборе Банки.ру».

• Коронавирус не обошел стороной и страховой рынок. На злобу дня компании начали предлагать клиентам новый продукт — полисы защиты от COVID-19. О том, стоит ли покупать их и как работает защита, можно узнать в рубрике #оденьгахпросто.

• Пока в Москве только говорят о возможном введении карантина, Италия живет в закрытом режиме уже две недели. Как изменился личный бюджет итальянцев и к чему нам готовиться, выясняем здесь.

• На что мы тратим деньги в магазинах и выросли ли расходы? Сколько людей из-за коронавируса могут лишиться работы? Как мы будем учить детей готовиться к кризису? Портал Банки.ру выяснил это, проведя опрос, в котором приняло участие более 600 человек.