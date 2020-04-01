Некоторые банки с 1 апреля 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, cash back, процентов на остаток, стоимости обслуживания, по ставкам по кредиту, комиссии за снятие наличных. Разберемся, что изменилось.



Кешбэк и бонусные программы

Банк «Хлынов» по карте «Кредитная World» начислит повышенный кешбэк в размере 5% в категориях «Оптика», «Книги», «Садоводство» до 30 июня 2020 года. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц.

УБРиР предлагает по кредитным картам повышенный кешбэк в специальных категориях: «Зоотовары», «Мебель», «Детские товары» и «Ювелирные изделия» — до 30 июня 2020 года. По карте «60 дней без процентов» — 5% от суммы покупок, максимум 500 рублей в месяц; по картам «120 дней без процентов» и «240 дней без процентов» — 10%, максимум 500 рублей и 1 тыс. рублей в месяц соответственно.

Держатели кредитной карты Standard Mastercard ЮниКредит Банка с 1 апреля по 30 июня 2020 года в рамках бонусной программы «Mastercard Rewards в России» смогут получить возврат в размере 5% от потраченной суммы за покупки в категории «Путешествия» (авиабилеты и железнодорожные билеты в кассах аэропорта, привокзальных кассах и в специализированных магазинах). В других категориях без изменений будет начисляться 1%.

Московский кредитный банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца июня: «Кафе и рестораны», «На карантине», «Спортивные товары», «Городской транспорт», «Красота». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Отели, туры», а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория «Аптеки».

ВБРР предложил новые категории повышенного кешбэка по карте, действующие до конца июня: «Цветочные магазины и салоны флористики», «Спортивные товары» и «Такси».

Банк ДОМ.РФ улучшил условия программы лояльности. С 1 по 30 апреля по дебетовым картам «Мультивалютный», «Карта» и по кредитной карте «Льготный период базовая» будут возвращены 5% с онлайн-покупок, включая доставку еды, доступ к различным онлайн-курсам, чтение онлайн-книг, просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах, онлайн-игры. Во II квартале 2020 года — 5% предусмотрены на покупки в категориях «ДОМ» и «АЗС». Повышенный кешбэк выплачивается при совершении операций на сумму от 15 тыс. рублей.

Также клиенту будет возвращаться кешбэк 0,5% в иных категориях при общей сумме покупок от 5 тыс. рублей.

Тинькофф Банк по карте Tinkoff Black внес изменения в программу лояльности. По новым условиям категории для повышенного начисления кешбэка будут предлагаться клиентам ежемесячно, а не ежеквартально, как было ранее. Вознаграждение по выбранным категориям будет начисляться в размере от 3% до 15% в зависимости от категории/бренда. За покупки в других категориях без изменений будет начисляться 1% за каждые потраченные 100 рублей.



Процент на остаток (ПНО)

Меняются условия и правила начисления процентов на остаток по дебетовой карте «Прибыль». Теперь они рассчитываются исходя из ежедневного фактического остатка денежных средств на карточном счете на начало дня и выплачиваются ежемесячно в дату открытия карточного счета. При сумме до 300 тыс. рублей включительно размер начислений на ежедневный остаток составляет 5% годовых. На остаток свыше данной суммы проценты начисляться не будут.

ВТБ отменяет начисление процентов на остаток средств по «Мультикарте» и упрощает условия начисления процентов на остатки по текущим счетам. Вместо начисления дохода на остаток по счету «Мультикарты», для получения которого надо было соблюдать ряд критериев, банк предлагает более простые и выгодные условия по накопительному счету «Копилка». Клиенты смогут открыть неограниченное количество таких счетов, получая по первому из них (с опцией «Сбережения» по «Мультикарте») до 7% годовых (для клиентов «Привилегии» — до 7,5%) в первые три месяца пользования «Копилкой». Начисление процентов происходит на любую сумму, находящуюся на «Копилке».

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте Card Plus, теперь будет начисляться 4,8% (было 5% на сумму от 10 тыс. рублей).

СКБ-Банк снизил процент на остаток до 5,5% годовых (ранее — 6% годовых) по карте «Премиальная». Проценты, как и до изменений, начисляются при условии совершения покупок на сумму от 30 тыс. рублей в месяц.

Стоимость обслуживания

«Рокетбанк» изменил стоимость обслуживания по картам «Уютный космос» и «Открытый космос». Теперь обслуживание составляет 390 рублей в месяц по карте «Уютный космос» (ранее — бесплатное) и 590 рублей в месяц — по карте «Открытый космос» (прежде — 290 рублей, была возможность отмены за ежемесячное обслуживание). Комиссия за обслуживание не взимается, если суммарный остаток на всех счетах больше 100 тыс. рублей или траты по карте больше 50 тыс. рублей в месяц.

Банк «Россия» запустил акцию «Победа». С 1 апреля по 31 мая 2020 года действуют особые условия по кредитной карте «Мир возможностей»:

по операциям выдачи наличных денежных средств в сумме до 50 тыс. рублей в месяц, совершенным в устройствах банка в период действия акции, комиссия не взимается;

бесплатное обслуживание карты начиная со второго года, заявки по которой приняты в период акции.

Процент за кредит

Райффайзенбанк по кредитным картам «110 дней», «Наличная», Travel Rewards, Austrian Airlines понизил процентные ставки, действующие по безналичным операциям, до 28—29% годовых (ранее — 29—29,5% годовых).

Хоум Кредит Банк по кредитной карте «Польза Gold» изменил процентную ставку по операциям оплаты товаров и услуг. Теперь при лимите кредитования от 10 тыс. до 29 999 рублей она составит 28,7% годовых, от 30 тыс. до 300 тыс. рублей — 29,2% годовых (прежде — 28,9% годовых вне зависимости от суммы кредитного лимита). По операциям снятия наличных ставка осталась без изменений — 49,9% годовых.

Комиссия за снятие наличных

«Рокетбанк» с 1 апреля по картам «Уютный космос» и «Открытый космос» также изменил условия снятия наличных. Теперь бесплатное снятие наличных в любом банке составляет до 10 тыс. / 100 тыс. рублей соответственно, свыше 1,5% — минимум 50 рублей (ранее бесплатно можно было снять до 150 тыс. по «Уютной» и 300 тыс. рублей по «Открытой»).