Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Алеф-Банк увеличил ставки по рублевым вкладам. Изменение составило 0,2 процентного пункта. Теперь депозит «Океан мечты» (от 200 тыс. рублей) открывается под 6—6,1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Вклад «Верность традициям» (от 100 тыс. рублей) можно оформить под 5,55—5,9% годовых. По депозиту возможны расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Примсоцбанк предлагает открыть вклад «Весенний». Минимальная сумма первоначального взноса — 990 тыс. рублей, срок — 181 день. При оформлении депозита в отделении банка процентная ставка составляет 5,8%, в интернет-банке — 5,9% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Энергомашбанк изменил условия вклада «Особый». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Теперь при размещении денежных средств на 181 день процентная ставка составит 7,8%, на 367 дней — 8% годовых. Ранее данные ставки действовали при сумме депозита от 1,5 млн рублей.

Промтрансбанк увеличил ставку по вкладу «Весенний» на 0,3 п. п. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 185 дней. Процентная ставка теперь составляет 6,3% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Банк «Солидарность» вводит вклад «Антикризисный». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 181 день. Доходность составит 6,1% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Энергомашбанк ввел новый вклад «Стабильный доход». Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, срок — 181 день. Процентная ставка составляет 7% годовых. Пополнение счета возможно без ограничений по сумме в течение первых 30 дней. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Открытие» повысил ставки по некоторым рублевым вкладам. Так, депозит «Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,84% годовых (вместо 5,37%). Вклады «Основной доход», «Открытый» и «Надежный» оформляются под 4,88—5,73% годовых (ранее «Основной доход» — под 4,68—4,98%, а «Открытый» и «Надежный» — под 4,88—5,17%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки — 91, 181, 367, 730 дней.

Банк «Уралсиб» поднял ставки по вкладам «Высота» и «Пока вы дома», а также уменьшил по ним минимальные суммы. Доходность депозита «Высота» (оформляется на 91, 181, 367, 732 дня) составит 5,5—6% годовых (прежде — 4,8—6%). По вкладу «Пока вы дома» (на 200 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,5% годовых (вместо 5,38%).

Трансстройбанк повысил ставки по трем рублевым вкладам. Так, «Доходный» (сроки привлечения составляют 91, 181, 271, 365, 400, 540 дней) открывается под 4,65—6,25% годовых (до этого — под 4,05—5,65%). Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. «Ежемесячный» и «Ежемесячный онлайн» (на 181, 271, 365, 400, 540 дней) оформляются под 4,55—6,1% годовых (вместо 3,95—5,5%).

Плюс Банк повысил ставки по двум депозитам в рублях. Доходность вклада «Максимальный 6 Плюс» (на 181 день) составит 6,5% (вместо 6%), а депозита «Максимальный 9 Плюс» (на 273 дня) — 6,3% годовых (вместо 6,1%). Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.