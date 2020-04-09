• Оценки динамики выпуска и частного потребления в первую неделю самоизоляции указывают на масштабное снижение экономической активности. Таковы данные консенсус-прогноза FocusEconomics. Прогноз предполагает рецессию в экономике России на уровне 1,4% в 2020 году и увеличение ВВП в 2021-м на 2,3%. При этом разброс оценок вырос в разы: на 2020 год минимальная составляет минус 6% ВВП, максимальная — 1,3%. По словам экспертов, потери экономики от продления карантина несопоставимы с уже случившимся падением цен на нефть. Всемирный банк также ухудшил прогноз-2020 по экономике России — до спада на 1%, а в Центре стратегических разработок считают, что падение ВВП России в 2020 году может составить от 1,18% до 5,6%, размер будет зависеть от мер господдержки.

• Правительство обсуждает с представителями делового сообщества возможное обнуление налогов для пострадавшего из-за пандемии коронавируса бизнеса, сообщают СМИ со ссылкой на источники. К этой мере Кабмин может прибегнуть в случае, если к осени бизнес не оправится от кризиса и по-прежнему будет нуждаться в помощи государства. Однако в пресс-службе Минфина об этом не слышали, там заявили, что в ведомстве этот вопрос не прорабатывается и не рассматривается. По словам экспертов, в обычной ситуации пострадавшие отрасли заплатили бы в консолидированный бюджет начисленные в первом полугодии налоги в объеме чуть менее 0,4% ВВП, но в существующих экономических условиях сумма выпадающих доходов будет на треть меньше.

• Государство должно оказать адресную помощь всем отраслям российской экономики в условиях распространения коронавируса, считает аудитор Счетной палаты (СП) Данил Шилков. Он полагает, что власти должны значительно усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, их сотрудников, а также самозанятых россиян. Кроме того, Счетная палата предлагает установить арендную плату для малого и среднего бизнеса за пользование коммерческими площадями в виде процента от оборота компании. Это позволит соблюсти интересы не только арендатора, но и арендодателя.

• Россиянам рассказали, как заработать не выходя из дома. Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал рынок фрилансовых услуг, которые дают возможности онлайн-заработка. По словам экспертов, настоящее время (когда в стране введен период самоизоляции) можно рассматривать как время возможностей. Наиболее актуальная из них сейчас — это научиться использовать современные технологии и, возможно, начать на этом зарабатывать.