Платежная система Blizko исключена из соответствующего реестра ЦБ, свидетельствуют обновленные данные регулятора.

Банк России с 22 апреля исключил из реестра операторов платежных систем запись о Связь-Банке в качестве оператора платежной системы Blizko. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр Центробанка.

Система была зарегистрирована в декабре 2012 года, а в октябре 2014-го признана национально значимой.

В феврале этого года газета «Коммерсант» писала, что Промсвязьбанк, к которому присоединяется Связь-Банк, счел развитие системы Blizko нецелесообразным. Был анонсирован уход системы с рынка с исключением из реестра 22 апреля.

Промсвязьбанк решил отказаться от развития платежной системы Blizko В последние несколько лет Blizko занимала незначительную долю рынка, которую можно оценить на уровне не более чем несколько процентов.

По информации издания, Связь-Банк, после того как стало известно о планах по его передаче Промсвязьбанку, пытался продать систему, речь шла о сумме около 200 млн рублей. При этом в Национальной платежной ассоциации отмечали, что в последние несколько лет Blizko занимала незначительную долю рынка — не более нескольких процентов.



В конце марта этого года стартовала процедура присоединения Связь-Банка к Промсвязьбанку.