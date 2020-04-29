• Ипотечные ставки вырастут, если будет реализован новый механизм оформления страховки по жилищному кредиту за счет банка. Об этом рассказали в банке «ФК Открытие», Промсвязьбанке и «Зените». С учетом небольшой прибыльности ипотеки перекладывание расходов по страхованию на банк приведет к увеличению ставки по кредиту на 0,6—0,7 процентного пункта, оценили в «Открытии». В пресс-службе ЦБ сообщили, что в результате изменений расходы россиян на ипотеку не вырастут. Гражданин несет расходы на покупку страховки вместе с уплатой основного долга, поэтому полная стоимость кредита в результате предложенных мер не вырастет, а гражданину станет проще оценить общую стоимость ипотеки.



• Пессимизм в российской бизнес-среде достиг уровня кризиса 2015 года, показало исследование Deloitte. Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — падение операционной прибыли, говорится в исследовании.

• В Интернет попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях (МФО). Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта. По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017—2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов. В записи о каждом клиенте указана реферальная ссылка.



• Российские банки в 2020 году могут потерять 2,1 трлн рублей капитала из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Таковы прогнозы аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Так, в случае реализации стрессового сценария девальвация валюты составит до 98 рублей за доллар по итогам 2020 года; произойдет рост доли «плохих» долгов на балансе банков на 5,1 п. п.; отток 10% вкладов населения в течение одного из кварталов 2020 года; стоимость ценных бумаг на балансе финансовых организаций упадет на 40%; рынок межбанковского кредитования сократится на 25%. Если события будут развиваться таким образом, российские банки потеряют примерно 2,1 трлн рублей капитала, а почти половине из них — 52%, или 228 организациям, — потребуется господдержка.