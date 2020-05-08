• На заседании совета директоров Банка России в июне может быть рассмотрен вопрос о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть на 1 процентный пункт. Такую возможность не исключает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В ходе пресс-конференции она также заявила, что ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась, а ипотечные каникулы, введенные летом 2019 года, показали свою эффективность для сохранения платежеспособности заемщиков. Председатель Центробанка при этом добавила, что пик просрочки по кредитам придется на вторую половину 2020 года или начало 2021-го.



• Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ. Банк России месяц назад разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении. Такая мера действует с 6 апреля по 1 июля и касается тех счетов, которые открываются для «социально значимых платежей». Но до сих пор ни один из крупнейших банков не предоставил новым клиентам такую возможность.

• В Трудовой кодекс предлагают внести поправки, регулирующие нормированность рабочего дня на удаленной работе: его продолжительность, согласно документу, не должна превышать восьми часов, как и стандартное трудовое время. Поправки готовит фракция «Единая Россия», сообщил один из авторов, первый зампред партии Андрей Исаев. По его словам, многие работодатели сегодня считают, что удаленная работа — это привилегия для сотрудников и они вправе давать им поручения в любое время дня и ночи. Однако дистанционный трудовой день, так же как и в офисе или на предприятии, не должен длиться более восьми часов, а если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные.



• Половина девелоперов в России может не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с пандемией. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей. Большинство респондентов (77%) сообщили о падении спроса и продаж на своих объектах, 45% — о росте цен на стройматериалы, 50% — о замедлении темпов строительства, а 51% — о повышенном риске не сдать объекты в срок.