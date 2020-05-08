Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Ситуация с вкладами населения улучшилась в апреле, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в прошлом месяце был зафиксирован небольшой прирост объема средств на счетах физлиц.

👍 Россия улучшила свои позиции в сфере публикации ключевой информации, которая помогает общественности понимать суть проводимой бюджетной политики, а также принимаемых решений и результатов. Согласно обзору Международного бюджетного партнерства за 2019 год, РФ делит с Францией 13-е и 14-е места из 117.

👍 Подать заявление на оформление пенсий и других социальных выплат можно будет через электронную почту, мессенджеры или социальные сети. Соответствующий законопроект Минэкономразвития внесло в правительство. Согласно документу, отдельные документы можно будет лишь задекларировать или предоставить копию.

👍 Платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить с 1 тыс. до 5 тыс. рублей лимит покупок, при которых держатели их карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактными картами. Конечное решение будет зависеть от самих банков. В марте Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, но в этот список Россия не входила.