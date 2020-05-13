• Российская валюта после мартовского обвала продолжила слабеть к доллару и евро в апреле 2020 года, свидетельствуют данные соответствующей сводки ЦБ. Рубль ослаб к доллару в апреле по номинальному курсу на 2,8% по сравнению с мартом, а к евро — на 1,2%. Средний номинальный курс доллара в апреле равнялся 75,22 рубля (73,15 рубля в марте), средний номинальный курс евро — 81,92 рубля (против 80,91 рубля). Средние номинальные курсы за четыре месяца текущего года: 68,26 рубля за доллар и 75,06 рубля за евро.

• Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки по итогам апреля 2020 года одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%), это минимум с 2017-го. Доля одобрений в ипотеке сократилась в 1,2—1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом этого года и с апрелем прошлого, в автокредитах — в 1,4—1,6 раза (до 26,6%), в потребкредитах показатель упал в 1,6—1,8 раза (до 19,6%).

• Бюджет получил 7 трлн рублей доходов за январь — апрель 2020 года, несмотря на кризисную ситуацию, казна закончила период даже с небольшим профицитом: поступления превысили расходы более чем на 100 млрд рублей. Это следует из оперативных данных Минфина. Однако более 1 трлн рублей казна получила в результате сделки по покупке акций Сбербанка правительством за счет денег ФНБ. Сумма традиционных доходов за первые четыре месяца (6 трлн рублей) уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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