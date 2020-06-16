• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады июня снизилась до уровня около 5,01% годовых с 5,04%, зафиксированных в третьей декаде прошедшего месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка. Текущий уровень ставки — минимальный за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора.

• Банк России совместно с представителями банковского сообщества обсуждает возможность выплат зарплат через Систему быстрых платежей (СБП). ЦБ подготовил ответы на вопросы и предложения Ассоциации банков России к новому проекту положения «О платежной системе Банка России». Регулятор сообщил, что выплата заработной платы исключена из проекта положения, потому что он содержит минимальный набор сервисов, которые банк обязан предоставить. Однако кредитные организации смогут предоставлять этот сервис на добровольной основе.

• Граждане стали хуже платить по кредитным картам на фоне коронавируса. Прирост объема «плохих» долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе — мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%). Об этом говорится в данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс».

• Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил замминистра финансов Алексею Сазанову ввести новый налоговый вычет для физлиц, инвестирующих дивиденды в российский фондовый рынок — его предложения для проекта основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов есть в распоряжении РИА Новости. Катырин также предложил Минфину разработать методику или критерии доначисления налогов, пеней и штрафов при выявлении так называемых схем дробления бизнеса.