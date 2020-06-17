• Совет директоров Центробанка на заседании 19 июня снова пойдет на снижение ключевой ставки, уверены опрошенные Банки.ру аналитики. Однако у экспертов есть серьезные расхождения касательно шага предстоящего смягчения: от 25 до 100 базисных пунктов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в публичных выступлениях в мае и начале июня неоднократно указывала на пространство для значительного дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и даже отмечала, что одним из вариантов на июньском заседании будет снижение ставки сразу на 100 б. п. — с 5,5% до 4,5%.

• Исходя из платежных балансов и реального курса, доллар слаб, считает бывший главный экономист Morgan Stanley Стивен Роуч. По его мнению, сила любой валюты основывается на комбинации двух факторов: фундаментальной силе экономики и иностранном восприятии сильных и слабых сторон данного государства. У США долгое время все было неплохо в обеих графах, но баланс постепенно сдвигается. Во многом тому послужил кризис, связанный с пандемией, однако предпосылки созрели намного раньше.

• Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки к закону 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков. ЦБ и Росфинмониторинг поддержали это предложение, рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков. В начале августа 2020 года в силу вступят изменения в законодательство, которые запретят пополнять наличными денежными средствами неперсонифицированные электронные кошельки. Под запрет попали в том числе транспортные и школьные карты. Ранее АБР обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу соответствующих поправок.

• Доля россиян, отмечающих улучшение своего материального положения за последнее время, остается низкой, однако выросла доля тех, чье материальное положение остается стабильным, и сократилось число жалующихся на ухудшение ситуации, свидетельствуют представленные Центробанком данные очередного телефонного опроса ООО «инФОМ». Телефонный опрос, пятый по счету в этом году (опросы в режиме личного общения сейчас не проводятся в связи с коронавирусом), был проведен в первую неделю июня.

