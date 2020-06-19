Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Выросла доля россиян, чье материальное положение остается стабильным, и сократилось число жалующихся на ухудшение ситуации. Прогнозы изменения материального положения семьи в месячной перспективе становятся все более оптимистичными. Доля ожидающих улучшения выросла за полмесяца почти на 3 п. п. (18%), а доля ожидающих сохранения текущего уровня — на 5 п. п. (53%).



👍 Власти Москвы приняли решение о переходе к очередному этапу снятия ограничений. С 16 июня в столице открылись летние веранды ресторанов и кафе, возобновили работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки.

👍 Россияне в целом сейчас оценивают ситуацию у себя на работе как менее напряженную по сравнению с пиком «коронавирусного» кризиса, свидетельствуют данные опросов. Позитивные изменения, произошедшие на работе за последние две недели, отметил 31% работающих.

👍 Правительство России планирует до конца года обеспечить гарантиями на получение квартир примерно 40 тыс. обманутых дольщиков. Речь идет о строительстве около 1 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍